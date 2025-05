Il Tempo (L. Pes) – Un’uscita all’intervallo per chiudere una storia d’amore lunga tutta una carriera. Quella contro la Fiorentina potrebbe essere stata l’ultima partita di Pellegrini con la maglia della Roma. Nell’allenamento di ieri il capitano giallorosso è stato costretto a interrompere la seduta a causa di un infortunio muscolare. Oggi effettuerà i controlli per capire l’entità del problema anche se l’aria non era delle più positive dopo lo stop. In caso di lesione, ovviamente, la stagione per il numero sette sarebbe conclusa anzitempo non permettendogli di giocare le gare contro Atalanta, Milan e Torino. Una stagione tormentata quella di Pellegrini, che soltanto nella notte del derby d’andata del 5 gennaio dove segnò un gol splendido che avviò il successo romanista.

Prima il gol in Europa col Braga poi il rigore a Udine e niente più. Tante ombre e pochissime luci, un rendimento molto al di sotto delle aspettative e il posto da titolare perso e praticamente mai più ritrovato. Già a gennaio il Napoli aveva provato la corte ma proprio il gol nel derby aveva cambiato le cose convincendolo a restare nella Capitale. Ora, a dodici mesi dalla scadenza del contratto e senza alcun segnale di rinnovo tra club ed entourage, si aprono scenari d’addio in estate. Proprio il Napoli potrebbe tornare alla carica ma c’è anche l’Inter con la quale la Roma ha aperto il discorso Zalewski. Ad oggi nessuna trattativa avanzata per la cessione, ma la sensazione è che il lento allontanarsi di Pellegrini e la Roma potrà portare all’addio. Da capire eventuali richieste e offerenti che si faranno avanti. Probabilmente nella testa di Ranieri il capitano non sarebbe partito titolare a Bergamo, dove il tecnico potrebbe confermare per la terza gara consecutiva lo schieramento con le due punte e tre uomini in mediana.

Ballottaggio aperto, quindi, tra Pisilli e Gourna-Douath per accompagnare Koné e Cristante, ancora in netto vantaggio su Paredes. Confermatissima ovviamente la difesa che nel 2025 ha incassato pochissimi gol anche e soprattutto grazie a uno Svilar in grande spolvero. Nella serata di ieri, intanto, dopo una sosta all’aeroporto di Malpensa, è sbarcato a Fiumicino il jet personale dei Friedkin partito dalla Svizzera. Stadio, allenatore e futuro del club, oltre all’ultima partita all’Olimpico di Claudio Ranieri in programma il prossimo weekend. Non è ancora chiaro quanti giorni la proprietà resterà nella Capitale, ma certamente l’agenda sarà fitta di appuntamenti e colloqui che potrebbero portare ad annunci importanti nei prossimi giorni.