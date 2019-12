L’altra Roma è quella degli over 30: Kolarov-Dzeko, forza e personalità

Gli uomini-spogliatoio, i calciatori che il carisma lo esprimono con le azioni, insomma i leader. Questo rappresentano Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov nella Roma. Si sono presi la squadra sulle spalle ieri sera a Firenze con una prestazione in cui tecnica e forza, personalità e concretezza si sono fuse nella miscela vincente per la formazione di Fonseca. Anche le parole del centravanti bosniaco ne mettono in risalto il ruolo centrale: “Una squadra come la Roma deve sempre competere per le posizioni di testa, quello che stiamo facendo finora, ma possiamo migliorare. Contro la Fiorentina, ad esempio, dopo il 2-0 ci siamo rilassati e abbiamo preso quella rete inutile: la conferma che dobbiamo pensare partita dopo partita“. Lo scrive Il Tempo.