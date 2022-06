L’alternativa a Celik è Veltman. Piacciono Lenglet e Ndicka

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La Roma sta monitorando anche altri profili simili a quelli di Celik. Uno di questi è l’olandese Joel Veltman, 30 anni, che tra un anno va in scadenza con il Brighton (ma ha un’opzione per il rinnovo fino al 2024) e che piace anche al Siviglia.

Veltman costa 7-8 milioni, ma rispetto a Celik può giocare anche come difensore centrale. Ruolo che copre ad esempio Clement Lenglet, il francese di 27 anni che sta per lasciare il Barcellona e che piace non sono ai giallorossi, ma anche al Tottenham. Costo del cartellino 10-12 milioni, ampiamente alla portata. E praticamente la metà di Evan Ndicka, 22 anni, il centrale francese che è stato uno dei segreti della vittoria dell’Europa League da parte dei tedeschi dell’Eintracht Francoforte.