L’allarme di Fonseca: “Attenta Roma, il Cluj l’anno scorso ha eliminato la Lazio”

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – L’obiettivo è di tenere alta la tensione evitando cali come quello contro il CSKA Sofia. Fonseca, alla vigilia della partita contro il Cluj, ricorre ad un tema sempre valido: la rivalità cittadina: “Il Cluj è una squadra molto forte. Nella scorsa stagione è stata nel girone della Lazio e ha superato il turno, cosa che invece non ha fatto la Lazio. Poi è stata eliminata dal Siviglia senza perdere“. Nel passato i romeni hanno lasciato il segno quando espugnarono l’Olimpico nel 2008/2009 per 2-1 in Champions League. Al ritorno non ci fu storia con due gol di Brighi e il gol di Totti. Rispetto a quei tempi il Cluj ha perso serenità. L’allenatore Dan Petrescu vorrebbe liberarsi dal contratto per firmarne uno assai più ricco negli Emirati. Il proprietario ha minacciato di non presentarsi alla prossima partita di campionato per una protesta contro gli arbitri. In Europa le cose stanno andando bene essendo appiati alla Roma a 4 punti. Per i giallorossi, anche questa sera con il turnover, sarebbe importante portare a casa i tre punti. Intanto per tornare al campionato è stata rinviata a lunedì la decisione sul ricorso per il 3-0 a tavolino contro il Verona.