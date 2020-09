L’allarme del dottor Manara: “E’ una stagione ad alto rischio”

Corriere dello Sport (R. Maida) – Il responsabile sanitario della Prima Squadra della Roma, Massimo Manara, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club nella giornata di ieri. Tra gli argomenti trattati sopratutto la situazione legata a Zaniolo: “Nicolò sta bene, l’intervento è stato eseguito correttamente e l’evoluzione è ottima. In questo momento si è alzato e sta camminando con l’ausilio delle stampelle. Se l’evoluzione sarà in linea con quella che stiamo osservando, il calciatore venerdì rientrerà in Italia e inizierà il suo percorso riabilitativo a Trigoria. Il campionato che verrà ha un calendario molto concentrato? All’interno della Roma c’è un livello di professionalità e di confronto che è fuori discussione. Detto ciò, non posso non manifestare una certa preoccupazione per un calendario così intenso e compresso rispetto alla consuetudine, che ci porterà a giocare praticamente ogni tre giorni da qui a maggio. A tutto questo, va aggiunto anche che avremo tanti ragazzi che parteciperanno agli impegni con le Nazionali, oltre all’Europeo alla fine di una stagione così concentrata in termini di impegni. Non avendo cancellato alcuna competizione, stiamo eseguendo in 10 mesi un calendario che era stato pensato su 12 mesi. Ed è ovvio che, riducendosi allenamenti e tempi di recupero, aumentino i rischi d’infortunio“.