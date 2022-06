L’algoritmo della Serie A sulla ripartizione dei diritti tv

Il Sole 24 Ore (A. Bio) – Durante l’assemblea di Lega di oggi con ogni probabilità saranno decisi oggi gli introiti per i club come da ripartizione dell’8% dei diritti tv, dettata dalla gerarchia degli ascolti medi. L’associazione dei club è ricorsa a un algoritmo da applicare agli ascolti, con incarico dato allo Studio Frasi. I presidenti dei club di A dovranno scegliere se affidarsi a un algoritmo con 4 variabili (doppia piattaforma di trasmissione, partite in parallelo con altre, giorno della gare e slot orario) o con 2 (senza considerare giorno e slot). Questo per ponderare gli ascolti del primo anno del triennio affidato a Dazn in partnership con Tim. L’algoritmo varrà anche per i prossimi due anni.