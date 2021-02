Lalas aprì il fronte yankee, l’ultimo arrivato è Reynolds

Il Messaggero – In principio fu Alexi Lalas, il rosso “cow-boy” che suonava la chiatarra, acquistato dal Padova nel 1994. La storia degli americani in Serie A parte dal difensore, accolto con molta diffidenza ma che alla fine non sfigurò.

Leggi anche: Ag. Cragno: “Se fosse rimasto Massara, credo che oggi Alessio sarebbe alla Roma”

Fu poi il Chievo nel 2011 a far calcare i campi italiani a uno yankee: Michael Bradley, centrocampista, poi acquistato dalla Roma americana di Pallotta nel 2012. E sempre la Roma a stelle e strisce, stavolta di Dan Friedkin, ha ingaggiato un nuovo americano: il terzino Bryan Reynolds, prelevato dal Dallas.