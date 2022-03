L’agente di Villar: “Ha grande talento. Magari Gonzalo sarà importante per la Roma. Tornerà in giallorosso”

Alejandro Camano, agente di Gonzalo Villar, è stato intervistato dal sito serieanews.com ed ha parlato anche della situazione del suo assistito. Queste le sue parole:

“Gonzalo sta vivendo un’esperienza importante, adesso, nella sua carriera. Villar è un calciatore giovane, che ha grande talento. Il pubblico spagnolo si sta rendendo conto della sua enorme qualità e sarà una questione di tempo prima di vederlo stra-titolare nel suo club. È uno che unisce qualità e quantità, fattori che non possono passare inosservati a nessuno“.

A Roma…

Mourinho è arrivato quest’anno, accetto il fatto che non ha ritenuto Gonzalo Villar di suo gusto. Ha preferito, anzi, farlo giocare altrove per farlo maturare. E credo che questo non escluda che, in un futuro prossimo, lo possa rivalutare in maniera diversa. Mourinho ha le sue preferenze, così come Gonzalo, ma chissà… Magari Villar tornerà ad essere un calciatore importante per la Roma. Ha un contratto con i giallorossi ed è felice di averlo.

Sull’Inter…

È sempre un onore quando si leggono accostamenti del genere. Detto questo, non so nulla circa un interesse dell’Inter per Gonzalo. Né io, né il ragazzo abbiamo mai parlato con i nerazzurri. So soltanto che Villar ha un contratto con la Roma e che l’anno prossimo tornerà nella Capitale, come previsto.