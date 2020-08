L’agente di Veretout: “Jordan piace al Napoli, ma vuole rimanere alla Roma”

La scorsa estate la Roma riuscì ad aggiudicarsi il cartellino di Jordan Veretout, fino a quel momento alla Fiorentina, vincendo una gara di mercato che vedeva tra le altre squadre anche il Napoli. La società partenopea, infatti, è sempre stata interessata al centrocampista francese, come confermato anche dall’agente del numero 21, Mario Giuffredi. Il procuratore, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha dichiarato: “Non è un mistero che è sempre piaciuto al Napoli, l’anno scorso come adesso. Veretout sta bene alla Roma, ha voglia di rimanere, anche noi abbiamo bisogno di interfacciarci con chi sarà il DS per capire alcune cose, ma la sua voglia è quella di restare alla Roma e non andare via”.