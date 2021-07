L’agente di Spinazzola: “Il telefono squillava tanto, ma non vuol dire che sarebbe andato via. Ho ottimi rapporti con la Roma”

Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, è stato intervistato da Radio Radio ed ha parlato anche del mercato che poteva coinvolgere il terzino della Roma. Queste le sue parole:

“Spinazzola è un grande calciatore e tornerà ad esserlo. Il telefono squillava tanto, ma non vuol dire che sarebbe andato via. C’è tanto apprezzamento per lui che ha fatto vedere cose stratosferiche nell’ultimo anno di Roma e in Nazionale. Ha raggiunto la piena maturità. Ha un infortunio grave ma è sereno, con quel sorriso contagiante, convinto e sicuro che tornerà meglio di prima. Con l’Europeo ha raccolto molte attenzioni, ma a Roma sta bene. Da parecchio si sente terzino sinistro, ma è adattabile anche a destra. Lui raggiunge il suo massimo a sinistra. Lui è estremamente convinto di tornare meglio di prima, questo conta per lui e per i tifosi che lo aspettano. Chiellini alla Roma? Facciamogli fare le vacanze, Chiellini è una bandiera della Juve e non c’è mai stato alcun problema. Ci sarà il tempo e il modo per sedersi e trovare la soluzione“.

I rapporti con la Roma…

Ho ottimi rapporti con la Roma, ho portato Mayoral. Ho sempre avuto giocatori della Roma, ho un ottimo rapporto. Ho ragazzi del settore giovanile. Ho ottimi rapporti sia con Tiago (Pinto, ndr) sia con Fienga. La presidenza? E’ un modo di vedere il calcio un po’ diverso, non mi dispiace il loro silenzio.