L’agente di Reynolds: “Posso confermare di aver incontrato Pinto a Rotterdam. Ci sono diversi club internazionali che seguono da vicino Bryan”

L’agente di Bryan Reynolds, il terzino statunitense della Roma, in prestito al Westerlo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rete Sport. Ecco le sue parole:

Può confermare di aver incontrato Pinto e i dirigenti del Feyenoord in Olanda la scorsa settimana?

“Sì, posso confermare di aver incontrato Pinto a Rotterdam. Sono abbastanza sicuro, ma non certo al 100% che ci sia stato anche un contatto diretto tra i dirigenti di Roma e Feyenoord ma non sono ovviamente al corrente del contenuto delle loro conversazioni. Aggiungo che per via di alcuni trascorsi negli USA, ho un rapporto di lunga data con il direttore del Feyenoord. Ci conosciamo da molti anni visto che ha collaborato nel recente passato con il Chivas USA e i LA Galaxy. Colgo ogni occasione per parlare dei miei giocatori con persone qualificate per capire come e se sono seguiti dai club ma ci tengo a specificare che una conversazione su un giocatore non significhi automaticamente che un club abbia un interesse formale per quel giocatore. Non credo sia giusto andare oltre con queste speculazioni per rispetto del Westerlo”.

Il Westerlo vi ha comunicato l’intenzione di riscattare il ragazzo dalla Roma?

“Non è giusto che io commenti le intenzioni del Westerlo per rispetto di un club che ha contribuito a rimettere in carreggiata Bryan dopo un periodo difficile della sua giovane carriera. Posso dire che lì al Westerlo ci sono dirigenti e persone di alto livello. Hanno la possibilità di acquistare Reynolds fino alla fine della stagione, questa loro possibilità va rispettata e più avanti vedremo”.

La grande stagione di Reynolds in Belgio ha permesso al ragazzo di attirare su di sé l’interesse di diversi club?

“Assolutamente sì. Ci sono diversi club internazionali che seguono da vicino Bryan da diversi mesi, ma ripeto ora il ragazzo è totalmente concentrato sul Westerlo e vuole aiutarlo a conquistare un posto in Europa. Hanno appena vinto la qualificazione ai playoff 2 quindi tutto è possibile”.