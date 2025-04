La Roma non ha ancora sciolto il nodo relativo al nuovo allenatore in vista della prossima stagione, e tra i diversi nomi emersi nelle ultime settimane spunta anche quello di Vincenzo Montella. L’ex attaccante giallorosso, che ha già allenato il club nella stagione 2011-2012, è tornato a far parlare di sé nella Capitale, alimentando i rumors su un suo possibile ritorno. Montella, attualmente commissario tecnico della nazionale turca, è stato avvistato recentemente a Roma. In particolare, ha cenato presso il celebre ristorante “Felice a Testaccio”, storico punto di riferimento della gastronomia romana, frequentato anche da personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Una foto che lo ritrae sorridente insieme allo staff del locale è stata pubblicata sui social con la didascalia: “Grazie per essere tornato a trovarci”, scatenando immediatamente una raffica di speculazioni tra i tifosi romanisti.

Sebbene Montella sia ancora alla guida della Turchia — che si prepara a disputare gli Europei — la sua visita a Roma e la scelta di un locale così iconico non sono passate inosservate. Il suo legame affettivo con la città e con i colori giallorossi è noto, e per molti il tempismo della sua apparizione è tutt’altro che casuale. Il club, intanto, continua a valutare diverse opzioni per il futuro della panchina, e il nome di Montella, tra passato e suggestione, resta uno dei più affascinanti per una parte della tifoseria.