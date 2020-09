L’addio a Schick è ufficiale, stallo Dzeko

Corriere della Sera (G.Piacentini) – La Roma ha chiuso la trattativa che porterebbe Schick a vestire la maglia del Bayer Leverkusen a titolo definitivo. I tedeschi sono pronti a pagare 29 milioni di euro per l’attaccante ceco, che permetterebbe alle casse della Roma di rifiatare e di puntare soprattutto su un obiettivo del proprio mercato: Smalling. Situazione Dzeko attualmente in stallo, e quindi anche le trattative per arrivare a Milik del Napoli non proseguono. Sul fronte delle uscite trovato l’accordo con l’Inter per Kolarov. Santon avrebbe rifiutato il Besiktas, e spera nel Genoa, che intanto punta anche Juan Jesus. In entrata proposti anche Tadic dell’Ajax e Giroud del Chelsea.