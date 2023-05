L’AD del Colonia, Keller: “Gara anticipata con il Leverkusen? Non vogliamo andare a fondo alla vicenda, potremmo perdere fiducia nella competizione”

L’incontro di Bundesliga tra il Bayer Leverkusen ed il Colonia è stato anticipato da domenica a venerdì sera. I tedeschi, prossimi avversari della Roma in Europa League avranno quindi maggiore riposo per preparare la sfida. Secondo quanto riportato dalla Bild, il Ministro degli Interni Herbert Reul, tifoso della squadra di Xabi Alonso, avrebbe spinto, grazie alla sua posizione per ottenere l’anticipo. L’AD del Colonia, Keller ha dichiarato: “Non vogliamo andare a fondo alla vicenda altrimenti potremmo perdere fiducia nell’integrità della competizione”. Stizzita la replica del portavoce di Reul: “Il ministro non ha deciso nulla sul caso, ma ha solo chiesto alla polizia un esame benevolo, come in casi simili con altri club, tra l’altro”.