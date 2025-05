Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – L’amore non lo puoi comprare. Né con i trofei, né con i punti, né con i piazzamenti. Il cuore, quando batte, batte. Lo sa bene Claudio Ranieri che per tre volte ha detto sì alla Roma. E lo sanno bene tutti i romanisti, che hanno deciso di omaggiare Ranieri perché, testuale: “Ranieri è uno di noi”.

L’omaggio della Sud è sulla falsariga di quello riservato a Totti nel 2017 e De Rossi due anni più tardi. Le telecamere lo cercano, Ranieri un pò applaude e un pò si commuove. I 90′ scivolano via, al fischio finale il pasillo de honor e omaggio del club e della squadra. Ancora occhi lucidi, ancora applausi. In campo ci sono tutti, anche i figli dei giocatori. Un giorno anche loro potranno raccontare di aver conosciuto uno dei più grandi allenatori della storia.