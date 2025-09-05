Il Tempo (L. Pes) – Tra certezze consolidate e giovani in cerca di spazio, la difesa di Gasperini è il reparto che potrebbe vivere le maggiori trasformazioni nelle prossime settimane. Il tecnico di Grugliasco è ripartito dalla coppia Mancini–N’Dicka, ma l’ivoriano sarà assente tra dicembre e febbraio per la Coppa d’Africa. Tra le note liete di questo avvio di stagione spicca Hermoso, mentre nella scorsa primavera in quella stessa posizione si era messo in evidenza Celik, squalificato all’esordio col Bologna e rimasto in panchina a Pisa.

Sul mercato è arrivato un investimento importante con Ghilardi dal Verona, considerato però ancora acerbo per i ritmi della Serie A. Riflettori accesi anche sull’ultimo acquisto, Ziolkowski, individuato da Massara come alternativa di prospettiva a Mancini.

Le gerarchie sono dunque in evoluzione, ma i primi 180 minuti hanno restituito segnali positivi: zero gol subiti e pochi rischi corsi. L’aggressività resta il marchio di fabbrica di Gasperini, che ai suoi difensori chiede non solo solidità, ma anche partecipazione costante alla fase offensiva.