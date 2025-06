Corriere dello Sport (L. Scalia) – Pellegrini non si arrende. Dopo l’operazione al tendine del retto femorale della coscia destra, il capitano della Roma lavora ogni giorno a Trigoria per recuperare in vista della prossima stagione. Ma il suo futuro resta incerto. Reduce dalla peggiore annata in giallorosso, segnata da prestazioni deludenti e infortuni, il centrocampista è a un bivio: rinnovo o addio. Il contratto scade nel 2026 e perderlo a parametro zero sarebbe un danno per il club.

A gennaio era vicino alla partenza, con il Napoli interessato e Conte estimatore di lungo corso. Anche l’Inter osserva. Il rilancio dipenderà da Gasperini: se sceglierà di puntare su di lui, Pellegrini potrebbe tornare centrale nel progetto. Per ora lavora in silenzio, consapevole che le prossime settimane saranno decisive per la sua rinascita o per un possibile addio.