La vittoria passa dai gol di Dzeko: con Sarri serve un Edin più cattivo

Nonostante i tanti accostamenti, Edin Dzeko non è mai stato il centravanti della Juventus, ma non è mai riuscito ad esserne nemmeno un avversario implacabile. Delle sue 97 reti in giallorosso solo 2 sono state realizzate contro i bianconeri. E pensare che proprio alla Signora ha inflitto il primo gol da romanista, il 30 agosto 2015, all’Olimpico. Il secondo è storia di otto mesi fa, quando il bosniaco chiuse i giochi con il 2-0 al 90′ che stese una Juventus ormai senza più stimoli. Domani un gol sarebbe molto più pesante, anche perché per una singolare coincidenza quest’anno, se Dzeko non segna, la Roma fatica a vincere. Con lui a secco sono arrivate quattro vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte; quando è andato in gol si sono verificate otto vittorie, due pareggi e zero sconfitte. Lo scrive il Corriere dello Sport.