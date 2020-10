La vetrina azzurra, poi gli allenamenti da solo. Ma El Shaarawy a gennaio può tornare alla Roma

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – El Shaarawy sta vivendo un periodo particolare e lo dimostr l’intenso abbraccio a Mancini che va al di là del semplice gesto d’affetto. La trattativa che poteva portarlo alla Roma è saltata all’ultimo e così è rimasto allo Shanghai Shenhua, ma solo di fatto. Infatti, finiti gli impegni con la Nazionale, Stephan resterà nella Capitale, a casa sua, allenandosi fino a gennaio. Questo per farsi trovare di nuovo pronto al doppio appuntamento Azzurro di novembre, ma anche per tenersi in forma per il mercato invernale. Il discorso con la Roma non è chiuso, visto che l’affare è saltato soltanto per mancanza di tempo. El Shaarawy aveva dato l’ok per uno stipendio di meno di 3 milioni di euro. Se ne riparlerà a gennaio, anche se molto dipenderà dalla posizione in cui si troverà la Roma.