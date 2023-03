La verità di Mourinho in procura: “Serra bugiardo, mi ha provocato”

La Repubblica (M. Juric) – José Mourinho non è riuscito a convincere la Corte sportiva d’Appello a scontargli la squalifica di due turni ricevuta dopo la lite con il IV Uomo Serra durante Cremonese-Roma. Lo Special One ha ricostruito quanto accaduto: “Senza neanche girarsi, dandomi provocatoriamente le spalle e con manifesta superiorità, Serra mi ha detto: ‘Vai a casa, vai a casa’. Io gli ho detto ‘ma che?’ e lui: ‘Tutti ti prendono per il culo’. Per poi aggiungere ‘sempre lo stesso show, vai a casa’. Poi quando l’arbitro mi ha espulso ha concluso con un ‘bravo'”.

“Ho bussato nello spogliatoio, sono stato autorizzato a entrare – continua Mourinho –. Vengo qui perché voglio che tu (Serra, ndr) mi chieda scusa”. “Io non ho mancato di rispetto a lui”, afferma il IV Uomo. “Io allora gli ho detto che era un bugiardo e ho aggiunto una battuta: ‘Tu sei di Torino'”, conclude Mourinho. “Lo sapevo che venivi per questo motivo”, risponde infine Serra.

La Roma ha prodotto una chiavetta con dei filmati e negli atti ci sono anche gli audio delle conversazioni tra gli ufficiali di gara fornite dalla Can, ma questo non è bastato per ridurre la squalifica.