La vera identità del portoghese

Il Messaggero (P.Liguori) – Paulo Fonseca è serio, competente, ordinato, gentile e piace molto alla critica. Al pubblico non si sa, perché non è presente e forse è la fortuna principale di questo allenatore. La Roma però con questo allenatore naviga al sesto posto in classifica, lontano dalla zona Champions e deve difendersi anche dal ritorno della Lazio. A cominciare da oggi in casa del Sassuolo.

A Fonseca mancheranno difensori importanti e anche qualche negli altri reparti, ma anche ai padroni di casa avranno delle assenze. Quindi sarà una sfida alla pari, ma Fonseca deve vincere se vuole rispettare le parole di ieri in conferenza stampa. Ci vorranno determinazione, cattiveria e continuità: tutte qualità che la Roma quest’anno ha dimostrato a sprazzi. In passato Reggio Emilia era un campo fortunato, speriamo che lo sia anche oggi.