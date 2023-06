La UEFA vuole intervenire prepotentemente per mettere un freno alle plusvalenze fittizie. Il caso Juventus ha portato i vertici del calcio europeo a ridiscutere i termini. Il 28 giugno, come riportato da l’Equipe, il massimo organismo europeo prenderà posizione per i trasferimenti che servono a eludere il fair play finanziario. Se i prezzi dei calciatori scambiati non corrispondessero al loro reale valore di mercato, l’UEFA non consentirà più che vengano contabilizzati agli importi annunciati.