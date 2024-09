La Totti Soccer School sbarca in Egitto. A comunicarlo è l’agenzia Modon Developments. Queste le loro parole pubblicate su Instagram: “Modon Developments accoglie con orgoglio la leggenda del calcio italiano Francesco Totti in Egitto per il lancio della Totti Soccer School, debuttando per la prima volta in Egitto e Africa! Insieme portiamo il calcio al livello successivo”.