Corriere dello Sport (G. Marota) – Svilar resta una certezza tra i pali della Roma, ma alle sue spalle le gerarchie sono cambiate. Ingaggiato a parametro zero, Devis Vasquez sembrava destinato al ruolo di vice, ma in poche settimane Gollini ha riconquistato la fiducia di Gasperini, scalzandolo sia nella lista Uefa sia nell’amichevole contro il Roma City, dove è partito titolare.

Il rapporto tra i due, incrinato ai tempi di Bergamo, si è ricucito dopo le scuse del portiere, che vanta 112 presenze con Gasp. A penalizzare Vasquez sarebbero motivi tecnici: Gollini è ritenuto più affidabile tra i pali, nelle uscite e nella lettura delle situazioni di gioco.