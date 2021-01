La svolta di Fonseca: ecco perchè la ripresa non è stata un incubo

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Fonseca e il suo staff hanno cambiato metodi di lavoro nell’allenamento per la parte atletica per evitare il crollo dello scorso anno. I giocatori hanno lavorato molto di più, ma non se ne lamentano. I risultati si sono visti domenica: la Roma sta bene dal punto di vista fisico. Fonseca ha voluto rivedere la tabella di lavoro durante la sosta, oltre ad aver dato ai giocatori un programma da rispettare nei pochi giorni di vacanza.

Nello scorso campionato ci fu un tracollo a gennaio seguito da altre 3 sconfitte a febbraio. Ora, col supporto di Nuno Campos, si è svolto un allenamento più intenso. Il tecnico ha cambiato anche altri aspetti: è più puntiglioso nell’allenamento, fa sentire molto di più il fiato sul collo ai giocatori. Loro lo seguono e il tecnico si confronta spesso con la squadra.