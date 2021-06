La Svizzera di Xhaka al Tre Fontane

Il Tempo (E. Zotti) – In attesa di conoscere il futuro, Granit Xhaka inizia a prendere confidenza con quella che potrebbe diventare presto la sua nuova città. Il centrocampista è in ritiro a Roma con la Svizzera, che in vista di Euro 2020 ha scelto la Capitale come quartier generale. La squadra guidata da dal ct Petkovic si allenerà al Tre Fontane, il campo dove giocano la Primavera di De Rossi e la squadra femminile.

Xhaka fa parte di una short-list di nomi stilata da Tiago Pinto e Mourinho per rinforzare il centrocampo giallorosso e, nei giorni scorsi, il classe ’92 ha fatto capire che accetterebbe di corsa l’invito dello Special One a raggiungerlo a Trigoria. Il destino lo ha già portato in Italia per preparare l’Europeo e una sua permanenza anche dopo la manifestazione non è da escludere. La benedizione di Mou già c’è. Manca solo l’accordo tra Roma e l’Arsenal.