La Lega Serie A ha ufficializzato che anche la prossima edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà in Arabia Saudita, proseguendo così il percorso già intrapreso con l’edizione disputata nel gennaio scorso. L’annuncio è arrivato a margine dell’Assemblea della Lega Serie A, tenutasi in videoconferenza con la partecipazione di tutte le 20 società del massimo campionato italiano.

Durante l’incontro, il Presidente Ezio Simonelli ha aggiornato i club su diverse iniziative legate alla finale della Coppa Italia Frecciarossa, che si disputerà a Roma. Tra queste, spicca la cena di beneficenza “Charity Dinner”, organizzata alla vigilia della sfida tra Milan e Bologna, finalizzata a raccogliere fondi a favore di AIRC per la ricerca sul cancro. Questo evento segna anche l’inizio di una nuova collaborazione tra la Lega Serie A e la Croce Rossa Italiana.

L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha inoltre presentato il programma del “Festival della Serie A” che si terrà a Parma dal 6 giugno, in concomitanza con la presentazione ufficiale del calendario della stagione Enilive 2025/2026.

A chiusura dell’assemblea, De Siervo ha confermato l’interesse degli organizzatori arabi di Sela per ospitare nuovamente la Supercoppa Italiana, confermando anche il formato a quattro squadre, introdotto di recente e pensato per aumentare spettacolo e coinvolgimento. Il comunicato:

“Si è svolta questa mattina in videoconferenza l`Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione di tutte le 20 Società, che ha proseguito e concluso i lavori iniziati lo scorso 28 aprile. Durante l’incontro, il Presidente Ezio Simonelli ha aggiornato i Club sulle numerose iniziative che accompagneranno la finale della Coppa Italia Frecciarossa a Roma, tra cui la Charity Dinner organizzata alla vigilia della sfida tra Milan e Bologna. Oltre alla conferma delle attività di sostegno ad AIRC per sostenere la ricerca contro il cancro, questo evento segnerà l`inizio di una stretta collaborazione tra la Lega Serie A e la Croce Rossa Italiana. L`Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha poi illustrato ai Club il programma del Festival della Serie A di Parma, che partirà il 6 giugno con la presentazione del calendario della Serie A Enilive 2025/2026. Infine, ha confermato di aver ricevuto l`interesse da parte degli organizzatori arabi di Sela per ospitare la prossima edizione della Supercoppa con il format a 4 squadre”.