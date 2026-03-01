CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – La Roma nelle gambe, la Juve nella testa. Che strana notte per Zeki Celik, destinato a cambiare aria al termine della prossima stagione. Tuttavia, non c’è ancora nessun accordo tra il turco e i bianconeri, tanto che pure l’Inter vorrebbe inserirsi nella disputa per assicurarsi l’esterno a parametro zero. L’accordo in scadenza, l’interesse della Vecchia Signora e la distanza tra la richiesta del calciatore è di 4 milioni l’anno e la proposta capitolina non superiore ai 2,5 sono elementi da tenere in considerazione nel descrivere la delicatezza di questa sfida nella prospettiva di Celik.

In questo periodo di incertezze, Zeki ha però continuato ad allenarsi al massimo. Il suo spirito di devozione alla causa, dopotutto, è sempre stato altissimo: sia quando il campo lo vedeva raramente (nelle scorse stagioni), sia oggi che la squadra sembra non poter fare più a meno di lui. Gasp ha dovuto rinunciarci solo tre volte: per due squalifiche e quando si è fermato nel riscaldamento di Torino–Roma del 18 gennaio a causa di un affaticamento.