La storia non cambia, passa la Juventus

La Roma rimedia la decima sconfitta in altrettante gare giocate allo Stadium e lascia la Coppa Italia. Resta intatto il tabù con 24-4 nel bilancio delle reti. Soltanto il consueto ottimismo della sponda giallorosse della Capitale poteva far pensare che sarebbe finita diversamente viste le formazioni in campo. Questa Juventus non è una corazzata, ma contro questa Roma basta e avanza, è comunque una squadra. La Roma invece è pezzi, senza molti titolari e con cambi ridicoli: ieri Fonseca non aveva alternative. Quando ha capito che Kluivert, imbarazzante, non poteva giocare, si è guardato alle spalle ed ha capito di non avere cambi adeguati. La Roma ci ha anche provato giocando un buon primo tempo, ma all’intervallo il bilancio era impietoso: 3-0 con zero tiri in porta. Piove sul bagnato e quindi Fonseca dovrà rinunciare all’uomo più in forma del momento per il derby: Diawara. Lo scrive Il Tempo.