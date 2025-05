lastampa.it (E. Testa) – Fumata giallorossa. Servita su un piatto di social. Dalla società. Il video che potete vedere cliccando sul link dice tutto. Appaiono le iniziali dei monumenti in sequenza. Kolosseum. Lupa. Olimpico. Pietro San. Pantheon. La scelta è stata fatta tempo fa ma il personaggio in questione aveva dato una parola a un altro club che doveva cambiare proprietà. E siccome il personaggio sempre in questione è uomo serio domenica 18 maggio alle ore 22.57 ha detto sì. Trattasi di Jürgen Klopp.

Bisogno di aggiungere altro su testa, carriera, successi? Zero. Bisogno di rinforzi per il club giallorosso? Sei. Tre titolari e tre riserve più due Primavera da valutare in ritiro. Ruoli: un difensore centrale titolare che gioca nel campionato austriaco (impossibile sapere ora chi è), un esterno destro titolare sempre straniero, una prima punta (piace – e molto – Lucca dell’Udinese) e un difensore centrale come rincalzo (favorito Leoni del Parma) e un mediano sempre come riserva (piace molto Prati del Cagliari ma è favorito il Torino), altrimenti Atta dell’Udinese trattenendo l’ottimo Pisilli. Ciliegina: il baby Palestra dell’Atalanta, jolly difensivo, che la Dea, però, non vuole vendere. Almeno ora.