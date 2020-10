La squadra sarebbe nella “bolla” di Trigoria. Smalling out, difficile il recupero per il Milan

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Dopo la vittoria in campionato contro il Benevento la Roma continua a lavorare nella “bolla” di Trigoria in attesa della partenza prevista per mercoledì verso Berna dove giovedì affronterà l’esordio stagionale in Europa League contro lo Young Boys. Infatti dopo la positività di Calafiori il club giallorosso ha scelto di mettere in isolamento calciatori e staff nel centro sportivo in via precauzionale. I risultati dei tamponi di domenica sono stati tutti negativi, ieri la squadra si è sottoposto ad un altro ciclo i cui risultati saranno diramati oggi. Torna in gruppo Rick Karsdorp, difficile il recupero di Smalling per il Milan.