La squadra invita Mourinho a cena fuori per festeggiare le 1000 panchine

La Repubblica (M.Pinci) – I calciatori giallorossi hanno voluto celebrare José Mourinho, che contro il Sassuolo ha festeggiato la millesima panchina in carriera. Come? Con una cena, naturalmente. L’invito è per le otto di sera in un ristorante in zona Pio XI: menù di mare, con specialità di crostacei, crudi, tonno scottato, ma anche primi e tonnarelli con l’astice. L’idea è partita dai vertici dello spogliatoio e José l’ha accettata di slancio. Hanno scelto martedì per non infilare un evento “mondano” nel giorno dopo la partita di domenica né alla vigilia dell’impegno di giovedì contro il Cska Sofia all’Olimpico.