Il 21 aprile 753 a.C. venne fondata Roma. Oggi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aprirà le celebrazioni recandosi all’Altare della Patria per deporre una corona d’alloro.

La squadra della città con un un video ha voluto celebrare questa data importantissima. “Tanti auguri, Roma” e poi ancora “La città Eterna oggi compie 2.776 anni!” ha scritto la società.

🟨🐺🟥

Happy Birthday, Rome 🎂

The Eternal City is 2,776 years old today! 🏛️ #ASRoma

pic.twitter.com/44wVYnPtqt

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 21, 2023