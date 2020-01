La sindaca aspetta Dan, ma Vitek è già in azione

Per completare una normale “due diligence” ci vorrebbero poche settimane. Ma quella riguardante la Roma però, con la moltitudine di società che le gravitano intorno, è ben più complessa. Intanto in comune la Raggi è in attesa di conoscere Friedkin, non appena l’operazione sarà conclusa. L’imprenditore ceco Vitek invece ha già preso contatti col Campidoglio e i contratti preliminari firmati per l’acquisizione dei terreni e le relative autorizzazioni saranno ratificate dal Cda di Unicredit a metà mese. Vitek e Friedkin non si sono mai incontrati, ma potrebbero ritrovarsi soci nell’operazione stadio a Tor di Valle. Lo riporta Il Corriere dello Sport.