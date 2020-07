La Serie A vuole aprire gli stadi: “All’Olimpico 30mila persone”

La Repubblica (M. Pinci) – La Lega di Serie A chiede di riaprire gli stadi ai tifosi, chissà come la prenderà il Cts che non voleva neanche far riprendere il calcetto. Uno studio della lega calcio ha elaborato tutte le possibilità dei 17 impianti di ospitare una percentuale minima di persone senza pericoli considerando vie d’ingresso e altri fattori. Il presidente della Figc Gravina l’ha inviato al Governo un protocollo e l’idea è destinare al pubblico una cifra tra il 25 e il 40% della capienza degli impianti, a seconda delle possibilità specifiche secondo lo studio. All’Olimpico di Roma entrerebbero 30mila persona, 17mila all’Allianz. Più complicata la situazione del San Paolo. Il vero problema, però resta quello degli assembramenti agli ingressi e alle uscite. Infatti si dovrebbero organizzare minuziosamente i flussi d’entrata e d’uscita.