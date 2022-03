La Serie A in Usa in autunno: forse solo la fase finale

Corriere dello Sport – La Lega Serie A sta studiando da mesi un torneo da organizzare tra le 20 squadre del massimo campionato durante la prossima Coppa del Mondo, che si giocherà tra novembre e dicembre.

Un progetto nato con l’idea di tenere comunque allenati i calciatori che non scenderanno in campo in Qatar, ma anche puntando ad aumentare la propria visibilità all’esterno.

Il progetto iniziale dell’ad Luigi De Siervo e di Andrea Butti, head of competition della Lega, era quello di spostare tutto il campionato negli Usa per un mese intero, con un torneo tra tutte e 20 le squadre in Florida: un piano, però, troppo complesso logisticamente (si parla di oltre 1200 persone) e anche economicamente (stimati costi tra 20 e 30 milioni di euro).

L’ultima idea in fase di sviluppo è quella di disputare una fase iniziale in Italia, per poi spostare solo la fase finale (con ad esempio 8 squadre) all’estero, con il torneo che verrebbe comunque finanziato tra sponsor e broadcaster.