Una scelta di identità e tradizione per il massimo campionato italiano. Dopo mesi di riflessioni, i vertici del calcio nostrano hanno deciso di riportare al centro l’essenza del nostro sport, con un ritorno alle radici anche a livello di immagine e comunicazione.

Il presidente della Lega, Ezio Simonelli, ha annunciato in conferenza stampa al termine dell’assemblea dei club riunitasi a Milano: “Abbiamo cambiato nome. Non ci chiameremo più Lega Nazionale Professionisti Serie A, un nome troppo lungo e difficile, ma torniamo alle origini e da oggi torneremo a chiamarci Lega Calcio Serie A. Rimettiamo il Calcio al centro del nostro progetto, quando andiamo in giro nel mondo ci conoscono come Serie A o come Calcio italiano. Abbiamo voluto cambiare il nome perché era troppo lungo”.

Un passo simbolico ma significativo, che mira a rendere più riconoscibile il brand della Serie A a livello internazionale, rafforzando l’immagine di un campionato che resta punto di riferimento globale per storia e tradizione.