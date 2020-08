La Serie A a caccia di soci. Dalla cordata di Cvc 1,3 miliardi per il 10%

La Stampa – E’ di 1,3 miliardi di euro l’offerta del fondo di private equity Cvc Partners, alleato di Advent International e Fsi, per rilevare il 10% della nuova media company che dovrà valorizzare la Serie A, rilanciando i diritti tv e, più in generale, la capacità di “vendere” il pallone italiano sui mercati mondiali. La notizia, rilanciata dal Financial Times, arriva alla vigilia del termine, fissato per domani, per presentare un’offerta. La proposta di Cvc (che avrebbe la metà della partecipazione, con il 40% ad Advent e il 10% a Fsi) prevede che i fondi avrebbero il 50% del board che sovrintende alle decisioni quotidiane, con i club che controllerebbero il restante 50%. Il voto decisivo sarebbe in mano a un presidente indipendente. Poi la palla passerà all’assemblea dei presidenti che dovrà decidere se accettare le offerte presentate o decidere per un’altra via, come quella proposta da De Laurentiis di lanciare un canale della Lega.