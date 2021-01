La serata da incubo del “povero” Ibanez

Il Tempo (F.Biafora) – Una partita da incubo, nettamente la peggiore da quando indossa la maglia della Roma. Il protagonista in negativo del derby è stato Ibanez incapace di reggere l’urto di Lazzari. Col difensore è stato fissato anche un appuntamento, la prossima settimana, per discutere del rinnovo del contratto. Sul primo gol si è addormentato e anche nell’occasione della seconda rete non è riuscito a leggere in nessun modo il passaggio di Milinkovic-Savic in profondità. Archiviata la cocente sconfitta, nei prossimi giorni potrebbe entrare nel vivo il mercato della Roma.

Per la fascia destra il primo obiettivo è Celik del Lille. Il canale, dopo questa estate, si è riaperto coi francesi che chiedono 15 milioni di euro. Gli intermediari sono convinti di poter far scendere il prezzo anche sui 10. Sul fronte attaccante il più facile da raggiungere è El Shaarawy. Dall’Atalanta è stato smentito un incontro per parlare di Gomez.