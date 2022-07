La scelta di Kumbulla: ferie tagliate per la Roma

Il Corriere dello Sport (G.Marota) – Marash Kumbulla ha chiesto di essere presente a Trigoria già dal primo giorno di raduno per attaccamento a un progetto che ha sposato con convinzione, nonostante potesse usufruire di un riposo extra visti gli impegni con la nazionale fino a metà giugno. Insieme a lui, hanno scelto la stessa opzione anche Zalewski e Bove. Kumbulla si è tagliato le vacanze, gran parte delle quali passate con la fidanzata a Mykonos, e si è presentato al raduno in ottima forma, concentrato sull’obiettivo Roma. Ha preferito esercitare il diritto di rinunciare ad alcuni giorni di ferie, convinto che sia meglio sfruttare ogni allenamento utile per continuare a crescere.

Su di lui ci sono sempre diverse voci di mercato: già a gennaio Tiago Pinto ha rifiutato delle offerte e ha impostato il prezzo sui 25 milioni. Arrivato in prestito biennale, dal 30 giugno 2022 il suo cartellino è tutto di proprietà della società giallorossa. La cessione non è nei piani, ma anzi, soprattutto qualora Mourinho decidesse di continuare con la difesa a 3 rappresenterebbe un’alternativa importante. Lo Special One ha apprezzato la capacità del ragazzo di reagire alle difficoltà post 6-1 di Bodo. Alla vigilia della finale di Conference League disse: “L’anno prossimo Marash sarà con noi al 100% perché può diventare più bravo“.