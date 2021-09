La scelta a sinistra, Calafiori se la gioca

Corriere dello Sport (R.Maida) – Dentro i migliori. Mourinho ha recuperato anche Smalling e non fa calcoli in prospettiva. Nella sua testa c’è solo il Sassuolo che rappresenta un’occasione ma anche un’insidia. Stasera vedremo la Roma titolare. Eccezion fatta, probabilmente, per Vina che solo ieri è tornato dall’Uruguay ed è cotto dal viaggio e dal fuso. Al suo posto è pronto Calafiori, anche se Mourinho tiene caldo un piano B: il rilancio immediato di Smalling e la presenza di Ibanez sulla fascia. Nelle valutazioni tecniche Calafiori è più avanti rispetto a Reynolds, anche se annoverato tra i giovanni da Mourinho, e potrebbe avere una chance dal primo minuto.

Davanti si insisterà con Mkhitaryan, nonostante le tre partite da 90 minuti con l’Armenia. Non lo utilizzerà per tutto il tempo e sfruttando le 5 sostituzioni ci sarà spazio anche per El Shaarawy. Contro il Sassuolo cerca la quinta vittoria consecutiva e per Mourinho sarebbe un record: in nessuna squadra è mai partito così. Per spingerlo ci saranno quasi 30mila tifosi allo Stadio.