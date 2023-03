La Roma vuole Mourinho contro la Juve

Corriere della Sera (E. Zotti) – Scuro in volto, a bordo di un suv dai vetri oscurati e con in mano una cartellina contenente alcuni documenti da mostrare al procuratore Giuseppe Chiné.

Dopo essere rientrato in mattinata da Lisbona, si è presentato così José Mourinho quando ieri pomeriggio – alle 17.52 – ha varcato il cancello della Procura Federale. Arrivato in via Campania per “combattere” il primo round della vicenda che lo vede protagonista insieme all’arbitro Marco Serra.