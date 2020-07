La Roma vuole il rinnovo di Zaniolo: l’ex Inter chiede 3 milioni annui

La Roma è pronta a blindare uno dei suoi pilastri e forse il suo giovane più importante per il futuro. Come riporta infatti con un tweet Nicolo Schira, il club capitolino vuole aprire il dialogo con Zaniolo in merito a un rinnovo fino al 2025. Il numero 22 giallorosso parte da una richiesta di 3 milioni annui d’ingaggio. Si attendono novità nelle prossime settimane.

#ASRoma are ready to open talks with Nicolò #Zaniolo to extend his contract until 2025. The young midfielder ask €3M/year + add-ons as a new salary. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 29, 2020