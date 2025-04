Tuttosport (F. Tringali) – Non avendo più nulla da difendere, la Roma di Ranieri prova ad attaccare l’Inter a San Siro. I giallorossi arrivano con 12 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 17 partite, ma ora servono energie residue per restare in corsa Champions.

Ranieri, senza Dybala, punta su Dovbyk e Soulé in attacco e rinuncia a Pellegrini per inserire Cristante, specchiandosi nel modulo di Inzaghi. La Roma ha battuto solo la Lazio nei 12 precedenti contro le prime nove in classifica: servono punti per non compromettere anche il piazzamento europeo.