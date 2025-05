Il Tempo (L. Pes) – La corsa per la Champions League è ancora aperta, con gli ultimi novanta minuti decisivi per la qualificazione. Sei mesi fa, una tale situazione sarebbe stata impensabile, a dimostrazione del lavoro straordinario di un gigante. L’Olimpico, pieno come non lo era da anni, ha superato il record di spettatori di Roma-Feyenoord del 2023. La curva Sud, lo stadio e la città hanno reso omaggio a Claudio Ranieri, con la presenza speciale del vicepresidente Ryan Friedkin. Tra lacrime e applausi, Ranieri si è concentrato sulla sfida per la Champions.

Paredes è tornato titolare, con Soulé confermato a destra e un inedito duo d’attacco formato da Saelemaekers e Shomurodov. La Roma è passata in vantaggio grazie al potente stacco di testa di Mancini su un corner di Soulé. Il Milan ha reagito con Jimenez ad andare vicino al pareggio.

Al 20’, il VAR ha visto una gomitata di Gimenez su Mancini, espellendo il giocatore del Milan. Nonostante il vantaggio numerico, la Roma non è riuscita a sfruttare la superiorità e ha rallentato il ritmo. Il Milan, senza un vero centravanti, è riuscito comunque a essere pericoloso e ha trovato il pareggio poco prima dell’intervallo. Jimenez si è inserito in area romanista e Svilar ha respinto il suo tiro, ma Joao Felix è stato bravo a mettere in porta per l’1-1. Nessun cambio dopo un primo tempo sottotono per la Roma, con l’unica nota positiva la presenza del vicepresidente Ryan Friedkin.

Con un 4-3-3, Saelemaekers si sposta a sinistra. Angelino si fa vedere dopo una buona sortita di Soulé, ma il suo tiro è deviato. Saelemaekers ci prova, ma il pallone è alto. Paredes segna su punizione da oltre venti metri, riportando avanti la Roma. I giallorossi dominano il possesso, ma non trovano il terzo gol. Ranieri cambia: fuori Paredes e Soulé, dentro Gourna-Douath e Rensch. Si rivede Leao, ma Svilar chiude la porta. El Shaarawy e Baldanzi sostituiscono Saelemaekers e Shomurodov. Cristante chiude i giochi con una bella conclusione dalla distanza.

Ranieri regala tre punti alla sua cinquecentesima e ultima panchina in A all’Olimpico. Ora serve vincere a Torino e sperare che la Juve non faccia altrettanto contro il Venezia. L’accesso alla Conference League è matematico. La Roma c’è, fino all’ultimo respiro.