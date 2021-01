La Roma tratta il rinnovo di Villar fino al 2025

La Roma vuole blindare Gonzalo Villar. Tiago Pinto, general manager del club, sta lavorando anche sul fronte rinnovi. Secondo quanto riporta Nicolò Schira su Twitter, i giallorossi hanno avviato i contatti per prolungare fino al 2025 il contratto del calciatore spagnolo, arrivato nella finestra invernale di mercato lo scorso anno dall’Elche.

#ASRoma have opened talks to extend Gonzalo #Villar’s contract until 2025. #transfers

