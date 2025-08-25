La Roma prosegue con determinazione le trattative per assicurarsi Tyrique George. Secondo Fabrizio Romano, il club giallorosso sta parlando sia con il Chelsea e sia con l’entourage del giocatore, al fine di definire la formula più adatta per il trasferimento.

Nonostante alcune opzioni di prestito siano state valutate, la preferenza dei Blues rimane quella di concretizzare un trasferimento definitivo, garantendo così stabilità sia al club che al calciatore.

Anche club della Bundesliga hanno manifestato interesse per George, con particolare attenzione da parte dell’RB Lipsia. I contatti con gli agenti del giocatore sono in corso, ma al momento la Roma resta in prima linea nella corsa per assicurarsi il giovane attaccante.