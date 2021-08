La Roma spinge per Abraham: primo incontro interlocutorio, si attende l’ok del ragazzo. E Pinto resta a Londra

iltempo.it (A.Austini) – Giornata importante ma ancora interlocutoria a Londra per la trattativa che potrebbe portare l’attaccante del Chelsea, Tammy Abraham, alla Roma di Mourinho. Il general manager giallorosso Tiago Pinto ha incontrato per la prima volta oggi l’agente del calciatore, alla presenza dell’intermediario Federico Pastorello che si è occupato nei giorni scorsi di impostare l’operazione fra i due club. Una riunione in cui si è iniziato a discutere concretamente dei termini del contratto per il giocatore, dopo che Roma e Chelsea hanno raggiunto nei giorni scorsi un’intesa per il trasferimento di Abraham per un importo di 45 milioni di euro pagabili in cinque esercizi.

Il ragazzo è tornato a Londra dopo aver assistito dalla panchina alla gara di Supercoppa Europea a Belfast vinta ai rigori dal Chelsea contro il Villarreal. Probabile che nelle prossime ore Pinto possa incontrarlo personalmente, per capire le sue reali intenzioni dopo che nei giorni scorsi, ricevuta una telefonata di Mourinho, Abraham aveva chiesto qualche giorno di tempo per riflettere, avendo in mano anche una proposta dell’Arsenal.

Tiago Pinto resterà in ogni caso almeno fino a domani a Londra, dov’è previsto un nuovo appuntamento con l’agente dell’attaccante. Sono ore cruciali, l’affare resta in piedi, ma nessuna delle parti si sbilancia. Se dovesse tramontare la pista Abraham, tra le opzioni valutate dalla Roma c’è il brasiliano Matheus Cunha dell’Herta Berlino. Costa fra i 30 e i 35 milioni ed è seguito con attenzione anche dall’Atalanta, che a sua volta ha dovuto incassare il rifiuto di Abraham.