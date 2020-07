La Roma spegne il sogno di Conte

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Una bella Roma butta via una vittoria che avrebbe meirtato per un errore incredibile di Spinazzola. E’ arrivato un pareggio che serve poco ad entrambe. La Roma ha visto avvicinarsi Napoli e Milan, mentre per l’Inter la rincorsa scudetto diventa un miraggio. Una partita intensa che conferma la crescita dei giallorossi al quarto risultato utile consecutivo. Ad inizio partita le due squadre si sono studiate con l’equilibrio che è stato interrotto dal copo di testa di de Vrij che ha anticipato Kolarov. La Roma ha continuato a fare la partita ed ha trovato il pareggio nel finale di tempo con Spinazzola. L’Inter ha protestato per un fallo di Kolarov su Lautaro, ma l’interista ha accentuato la caduta. Nel secondo tempo i ragazzi di Fonseca sono rimasti squadra, corti ed hanno saputo soffrire. Mkhitaryan, che si è sacrificato anche in fase difensiva, ha trovato il vantaggio. Conte ha tentato il tutto per tutto e quando la Roma sembrava vicina al traguardo è arrivato un errore clamoroso di Spinazzola, fino a quel momento uno dei migliori in campo.