Corriere dello Sport (L. Scalia) – Se la squadra di Ranieri può ancora puntare alla Champions, buona parte del merito va a Soulé, che si è rivelato l’arma in più in assenza di Dybala. Quando la Roma gioca in trasferta, Matias si accende. Adesso però manca la ciliegina sulla torta: festeggiare al Gewiss Stadium.

La stagione di Soulé non è stata lineare. L’arrivo di Ranieri è stata la svolta. Il tecnico gli ha chiesto di fare cose semplici. Da quel momento l’attaccante ha trovato continuità, diventando un punto fermo della squadra. La sensazione è che la Champions passi dai suoi strappi.